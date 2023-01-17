село Перены, село Перены, Резинский район (на 2017) — Familio

Перены

Резинский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Оргеевский уезд
562Перены, с, вл.при овраге на балке.3078181174Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Чинешеуцкая волость
453. Перены, село царан, при речке Перены, дворов 60, жителей 421, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Резинский район
ПереньPereni
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