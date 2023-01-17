деревня Рипялялаукис, деревня Рипялялаукис, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Рипялялаукис

Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Лынгмянская волость
Рипелелавкис (Подолоше, Пасеки, Подвижи) 7 застенков, выс., оз. Жеймяна, жит. 33 (13 м. 20 ж.), дес. 7, у. гор. 43 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Игналино 1 Показать все

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Linkmenų seniūnija
Ripelialaukio k.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close