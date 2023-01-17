деревня Оонга, деревня Оонга, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond (на 2022) — Familio

Оонга

Lääne-Nigula vald, Lääne maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, С-Мартенская волость
2120.0Деревня Онга11521718Вяйке-ЛяхтраскийС-Мартенс
Показать скан

Реестр географических названий Эстонии

НазваниеТип
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald
Oonga külaküla
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close