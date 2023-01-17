Населенное место

Кривда, им. (Римины), р. Дисенка, жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 126, у. гор. 74 в., вол. пр. 29 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Новодруцк 44 в.

Кривда, им. (Дюшкова), р. Дисенка, жит. 38 (19 м. 19 ж.), дес. 126, раз. см. предыдущ.

Куриловичи, д., Дисенка, жит. 28 (18 м. 10 ж.), дес. 46, у. гор. 74 в., вол. пр. 29 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Новодруцк 43 в.