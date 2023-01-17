село Ковыловка, село Ковыловка, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Ковыловка

Лысогорский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
417Александровка (Ковыловка), с. вл.при р. Жилой Рельне.422269230259Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Ковыловская волость
147. Ковыловка (Александровка), село бывшее владельческое, при речке Жилой Рельне, дворов 106, жителей 594, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь прав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Лысогорский район
43677Ковыловкасело51°33'с.ш.45°09'в.д.M-38-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Лысогорский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
63625460106с Ковыловкасело
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