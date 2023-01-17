деревня Пелеснур, деревня Пелеснур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Пелеснур

Кикнурский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16662Ходыкин (Переснур), поч. уд.при рч. Переснурке.385052532
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Кундышская волость
1530. Ходыкин (Переснур), починок бывший государственный, при ключе, дворов 14, жителей 79, кожевенный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Кикнурский район
235302Пелеснурдеревня57°19'47°14'O-38-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Кикнурский муниципальный район, Кикнурское городское поселение
33616151141д Пелеснурдеревня
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