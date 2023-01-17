деревня Клыжово, деревня Клыжово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Клыжово

Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
153Клыжево, д. каз.при р. Сухоне.3418113426
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Архангельская волость
6. Климова, деревня бывшая государственная, при реке Сухоне, дворов 28, жителей 172, кожевенный завод, красильный завод

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Архангельская волость
4830М. Клыжево 1-еШитробовск.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи353204952

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Усть-Кубинский район
245372Клыжоводеревня59°31'с.ш.39°55'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, Высоковское сельское поселение
19648414206д Клыжоводеревня
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