село Чутай, село Чутай, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Чутай

Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
8139Четай нижний, д. каз.при рч. Кугуборке.615146467478Мечеть.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Нижнечетаевская волость
638. Нижний Четай, деревня бывшая государственная, при речке Кугуборке, дворов 173, жителей 1003, мечеть

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ЧутайЧутайТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Балтасинский район
189932Чутайсело56°31'50°31'O-39-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Балтасинский муниципальный район, Нуринерское сельское поселение
92615435106с Чутайсело
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