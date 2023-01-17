Шкелтова
Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
108. Шкельтово, село бывшее государственное, дворов 21, жителей 172, 2 церкви православных
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
30ШкельтовоселоШкельтов, озероУжвальдского, римско-католическогоШкельтовскому сельскому обществу32
179Шкельтовочастное владение при селеШкельтов, озероШкельтовского, православногопричту православной церкви2
Адресный реестр населённых пунктов Латвии
NosaukumsAgrāk rajonsURL
Šķeltovaagrāk Krāslavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62753
Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года
NosaukumsKodsVeidsStatus
Šķeltova100143038ciemsEKS