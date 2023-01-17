починок Вшивцево, починок Вшивцево, Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Вшивцево

Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
починок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Мушаковская волость
370. Вшивцов, починок бывший удельный, при речке Мушаке, дворов 83, жителей 452, паркет. зав.
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