Населенное место

Дзитровщина, ф. (Ганевича), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 48, у. гор. 35 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Яшуны 26 в.

Дзитровщина, ф. (Шаблинского), жит. 10 (3 м. 7 ж.), дес. 59, раз. см. предыдущ.

Дзитровщина, з. (Рачко), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 10, раз. см. предыдущ.