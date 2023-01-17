Дзитровщина
Ильинская волость, Виленский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- фольварк
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Дзитровщина, ф. (Ганевича), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 48, у. гор. 35 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Яшуны 26 в.
Дзитровщина, ф. (Шаблинского), жит. 10 (3 м. 7 ж.), дес. 59, раз. см. предыдущ.
Дзитровщина, з. (Рачко), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 10, раз. см. предыдущ.
Дзитровщина, з. (Урбановича), жит. 7 (2 м. 5 ж.), дес. 10 раз. см. предыдущ.