село Стародубовка, село Стародубовка, — Familio

Стародубовка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Азовское казачье войско
2396Стародубовская, станица.при рч. Каратише.14442159462472Ярмарок 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Покровская волость
450. Стародубовка (Каратыш), село бывшее азовских казаков, при речке Каратыше, дворов 108, жителей 410, церковь православная, школа, земская почтовая станция, 2 лавки, 2 Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-6174Стародубівкаселоцентр сільської радир-н Мангушськийсільрада Стародубівська
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