деревня Барсуки, деревня Барсуки, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Барсуки

Griškānu pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Розенмуйжская волость
13БарсукидеревняРежица, рекастарообрядческогоРозенмуйжскому сельскому обществу8

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Griškānu pagasts
Barsuki100176461ciemsEKS
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