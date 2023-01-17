село Русаново, село Русаново, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Русаново

Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2084Русановский, пос. каз.при рч. Савале.720100447553
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Краснянская волость
903. Русаново, село бывшее государственное, при реке Савале, дворов 242, жителей 1331, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Новохоперский район
7303Русановосело51°06'с.ш.41°29'в.д.M-37-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Городское поселение город Новохопёрск
20627101171с Русановосело
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