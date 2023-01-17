село Булбочи, село Булбочи, Сорокский район (на 2017) — Familio

Булбочи

Сорокский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Сорокский уезд
783Болбочи, с. вл.при р. Кайнар.20134384348Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Надушитская волость
537. Болбочи, деревня царан, при речке Койнаре, дворов 167, жителей 826

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Сорокский район
БулбочьBulboci
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