село Васильевка, село Васильевка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Васильевка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Винницкий уезд, Тывровская волость
554. Василевка, село бывшее владельческое, при речках Черемошне и Зарванке, дворов 129, жителей 800, церковь православная, 2 питейных дома

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Винницкий уезд, Тывровская волость
Василевка235937306

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2341Василівкаселоцентр сільської радир-н Тиврівськийсільрада Василівська
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