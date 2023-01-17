село Новосельцево, село Новосельцево, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Новосельцево

Джанкойский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Перекопский уезд
1379Ак-Шеих, д. вл. русск.при колодцах.12472995105
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Перекопский уезд, Бойганчикская волость
415. Ак-Шеих, деревня бывшая владельческая, дворов 49, жителей 321, школа. В 8 верстах — волостное правление (уездный город в 98 верстах), мечеть, лавка. В 2 верстах — (о Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Джанкойский район
799030Новосельцевосело45°35,0' с.ш.34°40,0' в.д.L-36-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Джанкойский муниципальный район, Табачненское сельское поселение
35611462106с Новосельцевосело
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