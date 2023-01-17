Андроны
Поставский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Андрены, д., р. Лучайка, жит. 120 (61 м. 59 ж.), дес. 197, у. гор. 115 в., вол. пр. 16в., ст. кв. 43 в., ст. ж. д. Поставы 13 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Андроны221
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Андроны82