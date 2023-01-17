деревня Сопинина, деревня Сопинина, Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Сопинина

Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9044Сопинина (Черепанова), дер.при р. Исети.663678212261Станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Мехонская волость
2024. Сопинина (Черепанова), деревня бывшая государственная, при реке Исети, дворов 88, жителей 484, часовня, станция.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шатровский район
97487Сопининадеревня56°12'00"64°37'00"O-41-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шатровский муниципальный район, Сельское поселение Спицынский сельсовет
37640456111д Сопининадеревня
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