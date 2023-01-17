деревня Стаи, деревня Стаи, Плюсский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Стаи

Плюсский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2287Стаи, д. и мыза вл.при р. Вердуге.5038114042
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Бельсво-Сяберская волость
196. Стаи, деревня бывшая владельческая, при реке Вердуге, дворов 13, жителей 72, волостное правление (уездный город в 37 верстах). В 19 верстах — стекл. зав., вод. мльн. Показать все

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Бельско-Сяберская волость
Стаи д., земская ст.382 стан384 участок47станция Серебрянка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Плюсский район
424835Стаидеревня58°41'с.ш.29°15'в.д.O-35-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Плюсский муниципальный район, Городское поселение Плюсса
58643151396д Стаидеревня
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