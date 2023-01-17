деревня Больше-Еланская, деревня Больше-Еланская, Казачинская волость, Енисейский уезд (на 1911) — Familio

Больше-Еланская

Казачинская волость, Енисейский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Казачинская волость
516Больше-Еланская, д., на рч. Истоке241117636
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