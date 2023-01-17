село Ретяжи, село Ретяжи, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ретяжи

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2356Рятяжи верхние (Воскресенское), с. вл.при р. Оке.1613½52279268Церковь православная 1. Торжок. Маслобоень 5.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Гуторовская волость
637. Ретяжи (Воскресенское), село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 96, жителей 616, церковь православная, сукновальня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
62863Ретяжисело52°36'с.ш.35°56'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Ретяжское сельское поселение
54625449101с Ретяжисело
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