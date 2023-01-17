деревня Большая Пельпахта, деревня Большая Пельпахта, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Большая Пельпахта

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Барановская волость
296. Большая Пельпарта, деревня бывшая удельная, при реке Шогде, дворов 25, жителей 150, часовня, обыват. ст.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Барановская волость
7Большая Пельпахта (дер.)2-го стана, 5-го зем. уч.Пельпахотского38661011142151653014земледелиелесные заработкирека Шогда.Часовня, земская школа, земская конная станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
35757Большая Пельпахтадеревня59°46'с.ш.36°18'в.д.O-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Борисовское сельское поселение
19605408146д Большая Пельпахтадеревня
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