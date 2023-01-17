местечко Пабайскас, местечко Пабайскас, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Пабайскас

Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
местечко
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ковенская губерния, Вилькомирский уезд, Войткушская волость
46. Побойск, местечко бывшее государственное, дворов 12, жителей 124, костел, питейный дом

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė, Pabaisko seniūnija
Pabaisko mstl.
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