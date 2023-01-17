деревня Торбеево, деревня Торбеево, Ступино, Московская область (на 2019) — Familio

Торбеево

Ступино, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Серпуховский уезд
5731Тарбеево (Торбеево), д. каз.при пруде.32581360423
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Серпуховский уезд, Хатунская волость
1349. Торбеево, деревня бывшая владельческая, при речке Заполенке, дворов 127, жителей 813, лавка, ткацкая фабрика

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Хатунская волость
Дер. Торбеево326станция Михнево. 9105Земское училище, бумого-ткацкая и красильная фабрика Д. П. Уткина.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Ступино
62282Торбееводеревня55°03'с.ш.37°53'в.д.N-37-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ступино
46776000716д Торбееводеревня
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