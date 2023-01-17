село Чувашский Калмаюр, село Чувашский Калмаюр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Чувашский Калмаюр

Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2177Чувашский Калмаюр, с. удел.при р. Калмаюре.11036156726768Церковь православная 1. Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Коровинская волость
1235. Чувашский Калмаюр (Татарский Калмаюр), село бывшее удельное, при речке Кармале, дворов 368, жителей 1639, церковь православная, 2 мечети, 2 лавки, постоялый двор, б Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Чердаклинский район
30682Чувашский Калмаюрсело54°11'с.ш.48°59'в.д.N-39-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Чердаклинский муниципальный район, Калмаюрское сельское поселение
73656470131с Чувашский Калмаюрсело
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