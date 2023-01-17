Чувашский Калмаюр
Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2177Чувашский Калмаюр, с. удел.при р. Калмаюре.11036156726768Церковь православная 1. Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1235. Чувашский Калмаюр (Татарский Калмаюр), село бывшее удельное, при речке Кармале, дворов 368, жителей 1639, церковь православная, 2 мечети, 2 лавки, постоялый двор, б Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30682Чувашский Калмаюрсело54°11'с.ш.48°59'в.д.N-39-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73656470131с Чувашский Калмаюрсело