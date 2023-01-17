село Шапта, село Шапта, Кикнурский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Шапта

Кикнурский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16822Шапта, д. каз.при колодцах.523444147158
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Цекеевская волость
1595. Шапта (Шаптинское), село бывшее государственное, дворов 61, жителей 350, церковь православная, часовня, 3 лавки, торжок по праздн. и баз. по воскр.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Кикнурский район
29441Шаптасело57°12'47°05'O-38-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Кикнурский муниципальный район, Кикнурское сельское поселение
33616438431с Шаптасело
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