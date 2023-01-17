Межисетки
Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
20Дер. Старые МяжисяткиБобруйском шоссеколодцахЛежневскому сельскому общ. 146050Дашковск. прав. 18—
58Сел. МяжисяткиБобр. шоссе. колодцеМяжисятскому товарищ. 90306297Дашковского пр. 16—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Межисетки1701
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Межисетки512