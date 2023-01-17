Окны
Одеська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Варианты названий
- Красные Окны
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1060Окны, с. вл.при рч. Ягорлыке.545497254242Церковь православная 1. Училище, детский приют.Показать скан
Населенные места Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Окны26226325010
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46488Окниселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Окнянськийселищна рада Красноокнянська