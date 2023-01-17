посёлок городского типа Окны, посёлок городского типа Окны, Одеська область (на 2018) — Familio

Окны

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Красные Окны
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1060Окны, с. вл.при рч. Ягорлыке.545497254242Церковь православная 1. Училище, детский приют.
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Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Чернянская волость
Окны26226325010

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-46488Окниселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Окнянськийселищна рада Красноокнянська
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