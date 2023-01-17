село Сарбай, село Сарбай, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Сарбай

Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
746Сарбайская (Сарбай Великий), сл. каз.при рч. Сарбайке.601838516111684Церковь православная 1. Сельская пунктовая станция. Ярмарка 1. Базар 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Сарбайская волость
541. Сарбайская, слобода бывшая государственная, при речке Сарбае, дворов 443, жителей 3040. в. првл. (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, лавка, ко Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинель-Черкасский район
57842Сарбайсело53°38'с.ш.51°31'в.д.N-39-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинель-Черкасский муниципальный район, Сельское поселение Кабановка
36620428116с Сарбайсело
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