Сарбай
Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
746Сарбайская (Сарбай Великий), сл. каз.при рч. Сарбайке.601838516111684Церковь православная 1. Сельская пунктовая станция. Ярмарка 1. Базар 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
541. Сарбайская, слобода бывшая государственная, при речке Сарбае, дворов 443, жителей 3040. в. првл. (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, лавка, ко Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57842Сарбайсело53°38'с.ш.51°31'в.д.N-39-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36620428116с Сарбайсело