посёлок Горы, посёлок Горы, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Горы

Приозерский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Приозерский муниципальный район
24976Горыпосёлок60°59'29°50'P-35-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Мельниковское сельское поселение
41639428116п Горыпоселок
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