околица Пошекарва, околица Пошекарва, Лынгмянская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Пошекарва

Лынгмянская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
околица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Лынгмянская волость
Пошекарва, ок. (Жебровских и Паукштов), оз. Луши, жит. 29 (14 м. 15 ж.), дес. 98½, у. гор. 26 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Игналино 5 в.
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