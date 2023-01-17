деревня Овинищи, деревня Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд (на 1913) — Familio

Овинищи

Судниковская волость, Рузский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Рузский уезд
5155Овинищи, д. каз.при р. Волуне.2725197867
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Рузский уезд, Судниковская волость
922. Овинищи, деревня бывшая государственная, при речке Волюшке, дворов 25, жителей 152, шерстобитн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Рузский уезд, Судниковская волость
Дер. Овинищи2581730
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