деревня Волково, деревня Волково, Плюсский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Волково

Плюсский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Волково Хмеропосолодинской волости Лужского уезда К. Амосова на лишение его земли. 1897 г. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьянок д. Волково Хмеро-Посолодинской волости Лужского уезда Матвеевых на волостного старшину. 1910–1911 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2523Волково (Зеленско), д. каз.при колодцах.714134110119
Показать скан

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Хмеро-Посолодинская волость
Волково д.603 стан34123 участок5станция Плюсса, Северо-Западной железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Плюсский район
54663Волководеревня58°29'с.ш.28°59'в.д.O-35-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Плюсский муниципальный район, Городское поселение Плюсса
58643151146д Волководеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close