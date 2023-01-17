застенок Друсееский, застенок Друсееский, Богинская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Друсееский

Богинская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Богинская волость
Друсееский или Чертки, з., жит. 123 (57 м. 66 ж.), дес. 106, у. гор. 110 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 45 в., ст. ж. д. Дукшты 43 в.
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