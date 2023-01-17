село Чебаки, село Чебаки, Макушинский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Чебаки

Макушинский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1646Чебаковская (Чебачья), д. каз.при оз. Чебаковском.13560107257292Часовня православная 1. Салотопенный завод 1.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Макушинская волость
Чебаковское с., при оз. Чебаковском, на прос. дор.5111431510411

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Макушинский район
98702Чебакисело55°04'00"67°17'00"N-42-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Макушинский муниципальный район, Сельское поселение Чебаковский сельсовет
37620462101с Чебакисело
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