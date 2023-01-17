деревня Середники, деревня Середники, Кадыйский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Середники

Кадыйский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Макарьевской уезд
7748Григорьевское (Середники, Пустошь малая), д.при р. Немде.3212186467
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Немденская волость
902. Першино (Серединки, Григорьевское), деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 140, дегтярный завод

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Макарьевский уезд, Немденская волость
Середники д.колодцыМк. Кад. Сл.31191154971120лесной.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Кадыйский район
354156Середникидеревня57°50'00"43°18'00"O-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Кадыйский муниципальный район, Селищенское сельское поселение
34610436121д Середникидеревня
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