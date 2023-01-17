село Большая Чернь, село Большая Чернь, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Большая Чернь

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
571Чернь (Рождественское, Чернь большая), с. вл.при рч. Нугре.15916101112Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Локонская волость
153. Чернь (Б. Чернь, Рожественская, Криуша), село бывшее владельческое, при речке Нугре, дворов 60, жителей 354, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
64131Большая Черньсело53°21'с.ш.35°51'в.д.N-36-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Злынское сельское поселение
54604416106с Большая Черньсело
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