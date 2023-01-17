Населенное место

Подъельники или Поташня, з. (Зубкова), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 29, у. гор. 18 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Лынтупы 11 в.

Поташня 1, д., жит. 63 (34 м. 29 ж.), дес. 120, у. гор. 22 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Лынтупы 12 в.