деревня Франковка, деревня Франковка, Звенигородский уезд, Киевская губерния (на 1886) — Familio

Франковка

Звенигородский уезд, Киевская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Звенигородский уезд, Лысянская волость
476. Франковка, деревня бывшая владельческая, при реке Гнилом Тикиче, дворов 79, жителей 510, ветряная мельница
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