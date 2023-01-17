село Урукуль, село Урукуль, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Урукуль

Кунашакский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2411Урукуль, дер.при оз. Урукуле.1435796203200
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Куяшская волость
472. Урукуль, деревня бывшая владельческая, при озере Урукуле, дворов 76, жителей 681, часовня, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Кунашакский район
324607Урукульсело55°50'00"61°19'00"N-41-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Кунашакский муниципальный район, Урукульское сельское поселение
75636470141с Урукульсело
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