село Сакаево, село Сакаево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Сакаево

Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2530Сакаево, д. каз.при пруде.5723165550602Мельниц 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Широмасовская волость
1088. Сакаево, село бывшее государственное, дворов 217, жителей 1365, церковь православная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Широмасовская волость
село Сакаево«Куликовское» п.-т. отделение574

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Теньгушевский район
76187Сакаевосело54°45'42°36'N-38-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Теньгушевский муниципальный район, Шокшинское сельское поселение
89651480111с Сакаевосело
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