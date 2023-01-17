село Куцеволовка, село Куцеволовка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Куцеволовка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1283Куцеваловка (Вороновка), с. каз.при р. Днепре.4123307905964Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Куцеволовская волость
317. Куцеволовка (Вороновка), село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 402, жителей 2241, волостное правление (уездный город в 47 верстах), церковь православн Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12588Куцеволівкаселоцентр сільської радир-н Онуфріївськийсільрада Куцеволівська
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