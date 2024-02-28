село Карамалы, село Карамалы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Карамалы

Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
300Карамалы, деревня.при рч. Карамале.251290270313Т. — Мечеть 1. Училище. Тканье кулей и рогож.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Нагаевская волость
123. Кирамалы, деревня бывшая государственная, при речке Карамале, дворов 94, жителей 598, мечеть, школа, лавка

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Нагаевская волость
21Карамала, д. на прос. дор., мечеть, крупорушка, 3 бак. лав.2712170527559Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Иглинский район
520604Карамалысело54°35'00"56°18'00"N-40-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Иглинский муниципальный район, Сельское поселение Акбердинский сельсовет
80628403106с Карамалысело
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