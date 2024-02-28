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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
300Карамалы, деревня.при рч. Карамале.251290270313Т. — Мечеть 1. Училище. Тканье кулей и рогож.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
123. Кирамалы, деревня бывшая государственная, при речке Карамале, дворов 94, жителей 598, мечеть, школа, лавка
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
21Карамала, д. на прос. дор., мечеть, крупорушка, 3 бак. лав.2712170527559Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520604Карамалысело54°35'00"56°18'00"N-40-053
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80628403106с Карамалысело