село Малая Ванцина, село Малая Ванцина, Коммуна Пырлица, Сорокский район (на 2017) — Familio

Малая Ванцина

Коммуна Пырлица, Сорокский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Сорокский район, Коммуна Пырлица
Ванцина МикэVanţina Mică
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