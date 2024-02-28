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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
644Красный Яр, с. южн. пос.при балке Красной.4610247535538Церковь православная 1. Сельская расправа.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
168. Красный Яр, село бывшее государственное, при пруде, дворов 275, жителей 1340, церковь православная, 2 лавки
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Красный-Яр (сельское общество)38488811592047
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-12230Червоний Ярселоцентр сільської радир-н Кіровоградськийсільрада Червоноярська