село Червоный Яр, село Червоный Яр, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Червоный Яр

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Александрийский уезд
644Красный Яр, с. южн. пос.при балке Красной.4610247535538Церковь православная 1. Сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Аджамская волость
168. Красный Яр, село бывшее государственное, при пруде, дворов 275, жителей 1340, церковь православная, 2 лавки

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Александрийский уезд, Аджамская волость
село Красный-Яр (сельское общество)38488811592047

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12230Червоний Ярселоцентр сільської радир-н Кіровоградськийсільрада Червоноярська
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