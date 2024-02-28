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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1577Усть-Хоперская, станица казачья.при р. Дону.27—578828813Церквей православных 2. Почтовая станция. Ярмарок 2.Показать скан
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
станица Усть-Хоперск.
Список населённых мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
4542Усть-Хоперская станица, при реке Дон3487541610600Ст. пр., 2 цер., пч. о., кр. т-во, приходское училище, церковно-приходская школа, паровая мельница44527—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14993Усть-Хоперскаястаница49°35,0' с.ш.42°24,0' в.д.M-38-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18650460101ст-ца Усть-Хоперскаястаница