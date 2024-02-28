город Крупки, город Крупки, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Крупки

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Бобрская волость
8Мест. КрупкаМоск.-Бр. ж. д. р. Бобреоб-ву кр-н447167Крупковского пр. 9065
45Им. Крупкапроселкер. Бобредв. К. Свяцкому, к. 121518566Бобрского р.-к. 9065

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район
г Крупки8675

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район
г. Крупки2340
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