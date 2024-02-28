хутор Белый-Камень, хутор Белый-Камень, Хотовижская волость, Климовичский уезд (на 1910) — Familio

Белый-Камень

Хотовижская волость, Климовичский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Хотовижская волость
64Хут. Белый-Каленьпроселочнойр. Остремещ. хут. Белого Камня 3 вл. пр. 31418Домамеричск. пр. 12021
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