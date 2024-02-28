деревня Раудоне 1, деревня Раудоне 1, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Раудоне 1

Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Трокская волость
Красно 1, д., оз. Бирба, жит. 131 (63 м. 68 ж.), дес. 200,80, у. гор. 8 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Ландварово 14 в.
Красно 3, д., жит. 41 (25 м. 16 ж.), дес. 14, у. гор. 8 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Ландварово 14 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Trakų rajono savivaldybė, Trakų seniūnija
Raudonės I k.
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